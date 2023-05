Τρίκαλα

Τρίκαλα: 90χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι την σύζυγό του

Ακόμα ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε αυτή την φορά σε περιοχή των Τρικάλων.

(εικόνα αρχείου)

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στα Τρίκαλα, όταν ένας 90χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε την σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα στην Καλαμπάκα, όπου ο 90χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην 82χρονη σύζυγό του.

Η σύζυγος του υπερήλικα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κ.Υ. Καλαμπάκας και στη συνέχεια στα επείγοντα του νοσοκομείου Τρικάλων.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 90χρονος, καθώς φέρει κι αυτός ελαφρά τραύματα από το μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τραύματα που φέρει η γυναίκα δεν είναι σοβαρά.

Πηγή: trikalaola.gr

