Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Παιδάκι πνίγηκε σε πισίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αγοράκι 2,5 ετών διέφυγε της προσοχής των γονιών του κι έπεσε στην πισίνα χωρίς να το αντιληφθούν.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, από την είδηση του θανάτου ενός παιδιού 2,5 ετών το οποίο πνίγηκε σε πισίνα τουριστικού καταλύματος.

Το παιδάκι εντόπισε ο πατέρας του ο οποίος εργάζεται μαζί με τη μητέρα του παιδιού στην επιχείρηση και το μετέφερε ο ίδιος στο νοσοκομείο στο Αργοστόλι.

Για περισσότερο από μία ώρα οι γιατροί προσπαθούσαν να το επαναφέρουν στη ζωή χωρίς να τα καταφέρουν.

Σύμφωνα με αναφορές τοπικών ΜΜΕ, ο μικρούλης ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και πήγε στην πισίνα να παίξει. Ωστόσο δεν γνώριζε κολύμπι με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Η άτυχη οικογένεια έχει έρθει στη χώρα μας από την Σρι Λάνκα για εργασία.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Τσαπανίδου στον ΑΝΤ1: Όχι και silver alert, ρε παιδιά; Δεν παραιτήθηκα, ήμουν στο γραφείο μου (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία: Αστυνομικός πυροβόλησε παιδί που κάλεσε για βοήθεια

Βόλος: Φοιτητικό πάρτι με άφθονο αλκοόλ - Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δεκάδες νέοι (εικόνες)