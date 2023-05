Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: πήγε για χόρτα και βρέθηκε νεκρή

Την άτυχη γυναίκα εντόπισε νεκρή στο χωράφι ο γιος της.

Τραγωδία το βράδυ της Παρασκευής (26/5) σε χωριό του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μία ηλικιωμένη γυναίκα είχε φύγει από το σπίτι της για να πάει να μαζέψει χόρτα χθες το μεσημέρι.

Ομως οι ώρες περνούσαν και δεν επέστρεφε στο σπίτι.

Οπως αποδείχθηκε η άτυχη γυναίκα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή μέσα σε ένα χωράφι. Μάλιστα την εντόπισε νεκρή ο ίδιος της ο γιος, ο οποίος την αναζητούσε και ενημέρωσε στις Αρχές.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Πηγή: ekriti.gr

