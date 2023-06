Φθιώτιδα

Λαμία: 14χρονος τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο

Πώς συνέβη το ατύχημα. Ποια είναι η κατάσταση του ανήλικου που τραυματίστηκε στο πρόσωπο.

Παραλίγο τραγωδία στην Λαμία, όταν ένας 14χρονος τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο.

Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής (16/6) στο Παγκράτι Λαμίας, 14χρονος Ρομά περιεργαζόταν ένα καταστραμμένο κυνηγετικό όπλο που βρήκε εγκαταλειμμένο σε χωράφι και από λάθος αυτοπυροβόληθηκε.

Ο μικρός εντόπισε την κάνη και τη θαλάμη παλιού και οξειδωμένου κυνηγετικού όπλου σε χωράφι τέρμα στην οδό Λεβαδείας και προσπάθησε με μια πέτρα να του τοποθετήσει φυσίγγιο, το οποίο και εξερράγη στο πρόσωπό του.

Άλλα παιδιά που ήταν μαζί του ειδοποίησαν τους γονείς του και αμέσως μετέφεραν τον 14χρονο στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Όπως διαπιστώθηκε, για καλή του τύχη, τα σκάγια και η φλόγα φέρεται να το χτύπησαν στο αριστερό μάγουλο και ξυστά στον κρόταφο, ωστόσο προληπτικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων, συνοδεία της μητέρας του, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το ΑΤ Λαμίας, που ξεκίνησε προανάκριση για την εξέταση των συνθηκών που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ενός παιδιού. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη και ο 52χρονος πατέρας του παιδιού για παραμέληση της εποπτείας του, ο οποίος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Υπηρεσίας αφέθηκε λίγο αργότερα ελεύθερος.

Πηγή: lamiareport.gr

