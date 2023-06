Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Βιασμός ανήλικης από τον σύντροφο της μητέρας της: Η ποινή στον 54χρονο

«Στη φυλακή κατάλαβα πως έκανα κάτι κακό» ανέφερε απολογούμενος ο κατηγορούμενος.

Στη φυλακή επέστρεψε μετά την καταδίκη του σε 15ετή κάθειρξη 54χρονος, ο οποίος καταγγέλθηκε ότι κακοποιούσε σεξουαλικά επί ενάμιση χρόνο την ανήλικη κόρη της συντρόφου του, στην οποία έδειχνε βίντεο πορνογραφικού περιεχόμενου, ενώ την απειλούσε πως εάν αποκάλυπτε το παραμικρό θα χώριζε τη μητέρα της, η οποία πάσχει από σοβαρή ασθένεια.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, για κατάχρηση ανηλίκου και παρουσίαση πράξεων γενετήσιου χαρακτήρα, ενώ τον αθώωσε για τις πράξεις του βιασμού (για τυπικούς κι όχι ουσιαστικούς λόγους) και της ενδοοικογενειακής απειλής.

Η 15χρονη, σήμερα, παθούσα είχε καταγγείλει ότι ο κατηγορούμενος πατριός την προσέγγιζε, όταν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας κοιμούνταν και τη βίαζε. Εκμυστηρεύτηκε τελικά σε εκπαιδευτικούς της όσα βίωνε, οπότε απευθύνθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ., όπου εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγων.

Στην απολογία του, ο 54χρονος ομολόγησε ότι προέβη τέσσερις φορές στην σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης. «Στη φυλακή κατάλαβα πως έκανα κάτι κακό», ανέφερε, ζητώντας συγγνώμη για τις πράξεις του, ενώ αρνήθηκε τα περί απειλών ότι θα χώριζε την μητέρα της.

