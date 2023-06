Έβρος

Έβρος: Εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής ομάδας που διακινούσε παράνομα μετανάστες (εικόνες)

Ως μέλη της συνελήφθησαν 12 άτομα, τρεις ημεδαποί και εννέα αλλοδαποί. Πώς δρούσαν και πού εντοπίστηκαν.

Πολυμελή εγκληματική ομάδα που διακινούσε παράνομα μετανάστες, μέσω του ποταμού Έβρου, προς το εσωτερικό της ελληνικής επικράτειας, αποκομίζοντας κέρδη που εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 180.000 ευρώ, εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ως μέλη της συνελήφθησαν 12 άτομα, τρεις ημεδαποί και εννέα αλλοδαποί, ενώ μεταξύ αυτών είναι 48χρονος Ιρακινός που φέρεται ως «αρχηγός» του κυκλώματος.

Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές της Πιερίας και της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία κατασχέθηκαν επίσης έντεκα Ι.Χ. αυτοκίνητα ως οχήματα μεταφοράς των μεταναστών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωμα φέρεται να διακίνησε παράνομα τουλάχιστον 60 μετανάστες, τους οποίους παραλάμβανε από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και τους μετέφερε στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτηριστικό της δράσης του είναι η «στρατολόγηση», ως οδηγών, μεταναστών μόλις εισέρχονταν στο ελληνικό έδαφος αλλά και η λήψη μέτρων για να αποφεύγουν αστυνομικούς ελέγχους.

Εξάλλου, χρησιμοποιούσαν οχήματα που προέρχονταν από χώρες της Ε.Ε. κι έφεραν προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας (zoll), ενώ τα στάθμευαν σε συγκεκριμένο χώρο φύλαξης στην Πιερία, πριν και μετά από κάθε διακίνηση.

