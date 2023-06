Πέλλα

Τροχαίο - Έδεσσα: Νεκρός 23χρονος – Το αυτοκίνητό του “καρφώθηκε” σε κολόνα

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του και “καρφώθηκε” σε κολόνα φωτισμού.

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής ένας 23χρονος στην Έδεσσα.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του και “καρφώθηκε” σε κολόνα φωτισμού, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα.

Για τον απεγκλωβισμό του 23χρονου χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον νεαρό στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.

Πηγή: thestival.gr

