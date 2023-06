Κυκλάδες

Πάτμος: Χειροπέδες σε 2 Τούρκους διακινητές μεταναστών

Τρία σκάφη του Λιμενικού καταδίωξαν ταχύπλοο, το οποίο νωρίτερα είχε αποβιβάσει δεκάδες μετανάστες σε παραλία της Πάτμου.

Στη σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων 51 και 23 ετών αντίστοιχα, που φέρονται ως οι διακινητές 15 παράτυπων μεταναστών τους οποίους αποβίβασαν χθες με ταχύπλοο σε περιοχή της Πάτμου, προχώρησε το λιμενικό σώμα. Συγκεκριμένα, οι Λιμενικές Αρχές Λέρου και Πάτμου ενημερώθηκαν από ναυτικό παρατηρητήριο, για την ύπαρξη του ταχυπλόου το οποίο εκινείτο με ταχύτητα στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Λέρου.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν τρία περιπολικά σκάφη του λιμενικού όπου ακολούθησε καταδίωξη καθώς ο χειριστής του ταχυπλόου προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς για την αποφυγή της σύλληψης.

Στελέχη του λιμενικού έκαναν ρίψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή τομέα του ταχυπλόου που προσάραξε μεταξύ δύο βραχονησίδων νοτιοδυτικά των Λειψών. Επί του σκάφους επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους 15 παράτυπους μετανάστες ως οι διακινητές.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πάτμου, ενώ το ανωτέρω σκάφος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι των Λειψών.

