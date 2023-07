Ηράκλειο

Κρήτη: Κούριερ έκλεψε χιλιάδες ευρώ από τις εισπράξεις της ημέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη έχοντας πάνω του το χρηματικό ποσό που αφαίρεσε.

-

Στη σύλληψη ενός άνδρα που εργαζόταν ως κούριερ, σε επιχείρηση στην περιοχή της Χερσονήσου Ηρακλείου, προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς, αφαίρεσε από το χώρο της επιχείρησης το χρηματικό ποσό των 7.610 ευρώ.

Από αστυνομικούς άμεσα εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό που είχε κλαπεί.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Ειδήσεις σήμερα: