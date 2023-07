Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά στη Ναύπακτο - Κινδυνεύουν σπίτια (βίντεο)

Αυτή την ώρα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σπεύδουν στο σημείο.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα στην περιοχή του Πλατανίτη μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατανίτης Ναυπακτίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2023

πηγή: Nafpaktianews Web TV

