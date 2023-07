Πρέβεζα

Πάργα: Ζήτησε τα δεδουλευμένα του σε beach bar κι έφαγε…ξύλο

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένα εργαζόμενος σε beach bar της Πάργας, όταν ζήτησε τα δεδουλευμένα του.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας εργαζόμενος σε εστιατόριο – beach bar, στην Πάργα, γιατί, όπως καταγγέλλει, το πρωτοβάθμιο Σωματείο εργαζομένων Επισιτισμού – Τουρισμού Πάργας, ζήτησε τα δεδουλευμένα του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), ο εργαζόμενος «έχει αναγγελία πρόσληψης στο “ΕΡΓΑΝΗ” στα μέσα Ιουνίου και ο εργοδότης του τον πλήρωνε παρανόμως με ένα ποσό μέσο τραπέζης (το οποίο δεν συμπίπτει με την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που είναι υποχρεωτική) και τα υπόλοιπα “μαύρα”!»

«Οι προσβολές καθημερινές και η μείωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του 20χρονου συναδέλφου μας, μέχρι που ξυλοκοπήθηκε με κοντάρι από τσουγκράνα.

Ο συνάδελφος μας κατέληξε στο νοσοκομείο. Η Ομοσπονδία μας επικοινώνησε με την μητέρα του συναδέλφου και έχουμε ξεκινήσει όλες τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες», αναφέρει η ΠΟΕΕΤ.

Ο Υπουργός Εργασίας, Άδωνις Γεωργιάδης επισημαίνει με ανάρτησή του στο Twitter: «Για την είδηση που κυκλοφορεί για τον ξυλοδαρμό εργαζομένου στην Πάργα κλπ, από την Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας έμαθα ότι: "σε καμία υπηρεσία μας στην ευρύτερη περιοχή δεν έχει γίνει καταγγελία". Παρακαλώ πολύ, εάν μπορεί κάποιος, ας κάνει την καταγγελία με τον ενδεδειγμένο τρόπο, για να υπάρχει ο προβλεπόμενος έλεγχος αμέσως».

