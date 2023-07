Πέλλα

Πολύνεκρο δυστύχημα στην Έδεσσα - Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε φορτηγό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη η τραγωδία στην Έδεσσα. Άμορφη μάζα έγινε το αυτοκίνητο του οποίου οι επιβαίνοντες βρήκαν τραγικό θάνατο.

-

(εικόνα αρχείου)

Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (18/7) στη νότια παράκαμψη της Έδεσσας.

Η τραγωδία σημειώθηκε σύμφωνα με το logospellas.gr, όταν ΙΧ ξέφυγε της πορείας του μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε και σφηνώθηκε κάτω από νταλίκα με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο και οι πέντε επιβαίνοντες.

Το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου έγινε μία άμορφη μάζα, ενώ για την ανάσυρση των νεκρών κλήθηκε η Πυροσβεστική υπηρεσία Έδεσσας.

Τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης διεξάγει η τροχαία Έδεσσας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία - Αίγυπτος: διόρισαν πρέσβεις και "ζεσταίνουν" την σχέση τους

Φιλαδέλφεια: Μακελειό την παραμονή της 4ης Ιουλίου (εικόνες)

Φωτιές σε Μάνδρα, Δερβενοχώρια και Λουτράκι: ανεξέλεγκτα μέτωπα, αναζωπυρώσεις και εκκενώσεις (εικόνες)