Φωτιά στην Ξάνθη: Μάχη σε πολλαπλά μέτωπα

Οι εστίες καίνε θαμνώδεις εκτάσεις και πουρνάρια, ενώ νωρίτερα στην περιοχή εκδηλώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις και κεραυνούς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή στο Μέγα Εύμοιρο Ξάνθης. Η πυρκαγιά έχει τρεις διαφορετικές εστίες και για τον περιορισμό της επιχειρούν δύο αεροσκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τύπου πετζετέλ, ενώ μεταβαίνουν δώδεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, «η περιοχή είναι τόσο δύσβατη που για να την προσεγγίσουν οι πυροσβέστες να πρέπει να διανύσουν μία ώρα απόσταση πεζοπορίας».

Σε τρεις διαφορετικές εστίες #πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν σε δύσβατη περιοχή στο Μέγα Εύμοιρο Ξάνθης, επιχειρούν 2 αεροσκάφη και μεταβαίνουν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2023

Την ίδια ώρα υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι, στον Ασκό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, σε αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο επιχείρησαν 33 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων δέκα πυροσβεστών με δύο οχήματα από τη Βουλγαρία, ενώ συνέδραμε με μηχανήματα και ο δήμος Λαγκαδά.

Παράλληλα έγιναν ρίψεις νερού από αέρος με ελικόπτερο της πυροσβεστικής.

