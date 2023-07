Θεσσαλονίκη

Δολοφονία στη Μενεμένη: στη φυλακή ο 29χρονος

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο καθ' ομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας στην Μενεμένη. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 29χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας του 64χρονου, στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία μαχαιριού.

Στην απολογία του ο 29χρονος φέρεται να επανέλαβε όσα είχε καταθέσει προανακριτικά στους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής Θεσσαλονίκης. Κατά πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, επειδή το θύμα επιχείρησε να τον βιάσει. «Αντέδρασα και ακολούθησε πάλη. Με κυρίευσε αμόκ» φέρεται να είπε, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τις πράξεις τους. Δήλωσε δε, μετανιωμένος για το έγκλημα, ενώ - δια του συνηγόρου του - υπέβαλε αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση και ήδη πήρε το δρόμο για τις φυλακές.

Η αιτία θανάτου και η σκηνή του εγκλήματος

Το αποτρόπαιο έγκλημα αποκαλύφθηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης, όταν ο 29χρονος κατηγορούμενος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία όπου ομολόγησε τη δολοφονία του 64χρονου.

Το θύμα βρέθηκε μέσα σε λίμνη αίματος εντός της γκαρσονιέρας όπου ζούσε στην οδό Καζαντζάκη 10. Έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι του, ενώ ο λαιμός του ήταν τυλιγμένος με κορδόνι. Η ιατροδικαστική εξέταση "έδειξε" ασφυξία και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ως αιτία θανάτου. Στη σκηνή του εγκλήματος εντοπίστηκαν τρία μαχαίρια, τα δύο καρφωμένα στο στρώμα και το τρίτο ήταν τοποθετημένο στη βουβωνική περιοχή του θύματος. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι, ο δράστης έγραψε με το αίμα του 64χρονου τη φράση «Παιδεραστή -1» στον τοίχο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 29χρονος είχε ακολουθήσει το θύμα στο διαμέρισμά του, όταν εκείνος του ζήτησε να εκτελέσει κάποιες υδραυλικές εργασίες. Η γνωριμία τους φαίνεται να έγινε λίγη ώρα πριν το έγκλημα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

«Ήθελε να μπει στη φυλακή για να απεξαρτηθεί»

Λίγα 24ωρα πριν τελέσει τη δολοφονία, ο 29χρονος που είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί για κλοπές και ναρκωτικά, παρουσιάστηκε σε αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, όπου κατέθεσε - ψευδώς όπως αποδείχθηκε - ότι δολοφόνησε δύο αλλοδαπούς οι οποίοι αποπειράθηκαν να τον ληστέψουν. Ισχυρίστηκε δε, ότι πέταξε τα πτώματά τους στον Γαλλικό Ποταμό.

Για τον ισχυρισμό αυτό που δεν επιβεβαιώθηκε σχηματίστηκε δικογραφία από την Αστυνομία για ψευδή καταγγελία, πράξη για την οποία καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, σε φυλάκιση 8 μηνών, με 3ετή αναστολή. Η αδελφή του ανέφερε ότι προέβη στην καταγγελία αυτή διότι ήθελε να επιστρέψει στη φυλακή προκειμένου να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά, ενώ ανέφερε ότι ο 29χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

