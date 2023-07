Αχαΐα

Τροχαίο στην Πάτρα: Τη 14χρονη Χριστίνα “αποχαιρετά” το σχολείο της

Στο 15ο Γυμνάσιο Πατρών κάνουν λόγο για ένα «καλοσυνάτο κορίτσι, γεμάτο ζωή» και αδυνατούν να πιστέψουν πως πλέον δεν είναι ανάμεσά τους. Πότε θα γίνει η κηδεία της 14χρονης.

Συγκλονιστικός είναι ο αποχαιρετισμός στη 14χρονη Χριστίνα που έπεσε θύμα τροχαίου την Κυριακή 9 Ιουλίου και μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών έχασε τη μάχη για τη ζωή από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου στο οποίο φοιτούσε. Όλοι στο 15ο Γυμνάσιο Πατρών κάνουν λόγο για ένα καλοσυνάτο κορίτσι, γεμάτο ζωή και αδυνατούν να πιστέψουν πως πλέον δεν είναι ανάμεσά τους.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα του 15ου Γυμνασίου Πατρών αναφέρει:

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της μαθήτριας της Γ΄ τάξης του 15ου Γυμνασίου Πάτρας, Χριστίνας Γαρουφαλή, που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει σε όλους μας βαθιά θλίψη, που δύσκολα μπορούμε να την αποτυπώσουμε σε λίγες γραμμές. Θυμόμαστε τη Χριστίνα ως ένα κορίτσι καλοσυνάτο, γεμάτο ζωή και έτσι θέλουμε να την κρατήσουμε στο μυαλό μας.

Στη μνήμη της, δεσμευόμαστε ότι, ως σχολική κοινότητα, θα δραστηριοποιηθούμε με κάθε τρόπο για να μην χαθούν άλλα παιδιά στους δρόμους της χώρας μας.

Καλό ταξίδι Χριστίνα…

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 15ου Γυμνασίου Πάτρας»

