Μαγνησία

Φωτιά στη Μαγνησία: “Μείνετε 5 χιλιόμετρα μακριά”, αναφέρει σύσταση της Περιφέρειας

Ποιες περιοχές περιλαμβάνει η σύσταση της Περιφέρειας Μαγνησίας

Στη σύγκληση ΚΕΠΠΕ (Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος) προχώρησε το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, κατόπιν εισήγησης της Αντιπεριφερειάρχη Δωροθέας Κολυνδρίνη και με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και εκπροσώπων από τους Δήμους Βόλου και Ρήγα Φεραίου.

Σκοπός της σύγκλησης του ΚΕΠΠΕ ήταν η διερεύνηση τυχόν επιπτώσεων από την πυρκαγιά στη αναφερόμενη μονάδα του θέματος. Ήδη από την Περιφέρεια από την έναρξη της πυρκαγιάς και μέχρι αυτή τη στιγμή γίνεται επιχωμάτωση με δεκάδες τόνους υλικού για την κατάσβεση της , συνεπικουρώντας το έργο της Πυροσβεστικής που είναι καθ΄ ύλην αρμόδια Υπηρεσία., συμφωνα με την ΕΡΤ. Έχει δρομολογηθεί η διαδικασία δειγματοληψιών και σε αναμονή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων, συστήνονται στους πολίτες που βρίσκονται σε ακτίνα 5 χλμ. από το σημείο της πυρκαγιάς τα εξής:

• Στο γενικό πληθυσμό, συνιστάται η αποφυγή κάθε σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και ο περιορισμός του χρόνου παραμονής στο εξωτερικό περιβάλλον. Κατά την παραμονή σε εσωτερικούς χώρους, συνιστάται να διατηρούνται οι πόρτες και τα παράθυρα κλειστά.

• Άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα. καρδιοπαθείς, παιδιά, άτομα άνω των 65 ετών, χρονίως πάσχοντες, έγκυοι και καπνιστές θα πρέπει να αποφεύγουν την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.

• Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνή λήψη των εισπνεόμενων φαρμάκων τους, ενώ σε περίπτωση επιμονής των συμπτωμάτων συνιστάται άμεση επικοινωνία με το θεράποντα ιατρό.

• Ειδικότερα, οι κτηνοτρόφοι που έχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε ακτίνα 5 χλμ. από τον τόπο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, να μην προβαίνουν σε βόσκηση των ζώων. Συνιστάται να τρέφονται με έτοιμες ζωοτροφές ή να τα μετακινούν σε βοσκές πέραν των 5 χλμ. από τη θέση της πυρκαγιάς. Τα ίδια μέτρα προτείνονται για τα οικόσιτα πτηνά και ζώα που βρίσκονται στην ίδια περιοχή.

• Να σκεπαστούν τυχόν ακάλυπτες δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για ύδρευση οικισμών ή για το πότισμα των ζώων.

• Οι καταναλωτές να προβαίνουν σε σχολαστικό πλύσιμο πριν την κατανάλωση των οπωρολαχανικών και των φρούτων από τη γύρω περιοχή σε ακτίνα 5 χλμ.



Στην ακτίνα των 5 χλμ. περιλαμβάνονται οι περιοχές της Β’ ΒΙΠΕ, του Σέσκλου, του Διμηνίου, του Παλιουρίου, των Μελισσατίκων, τα Κογιάτικα και των Γλαφυρών.

