Εύβοια

Εύβοια: γυναίκα βρήκε νεκρές γάτες στην αυλή της (εικόνες)

Κτηνωδία στην Εύβοια, με μία γυναίκα να βρίσκει στην αυλή της νεκρές γάτες.

-

Μια 65χρονη γυναίκα εντόπισε νεκρές οκτώ αδέσποτες γάτες μέσα στην αυλή του σπιτιού της, στην Αιδηψό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος δηλητηρίασε τις γατούλες προσφέροντάς τους φαγητό.

Τα νεκρά ζωάκια εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι του Σαββάτου, με την γυναίκα να προχωράει στην καταγγελία το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Στελέχη της ασφάλειας Ιστιαίας αναζητούν τον δράστη που δηλητηρίασε τα άτυχα ζώα.

Πηγή: evima.gr