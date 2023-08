Δωδεκανήσα

Κάλυμνος - καταγγελία: Σύλληψη 18χρονου για βιασμό ανήλικης

Τι κατήγγειλε η ανήλικη

Οι αστυνομικές αρχές στην Κάλυμνο προχώρησαν στη σύλληψη 18χρονου ημεδαπού έπειτα από καταγγελία ανήλικης από την Σουηδία για βιασμό.

Η 16χρονη κοπέλα κατήγγειλε ότι ο 18χρονος την εξανάγκασε σε ερωτικές πράξεις όταν βρίσκονταν μαζί σε παραλία του νησιού την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Εναντίον του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

