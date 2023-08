Δωδεκανήσα

Κως: 19χρονη κατήγγειλε βιασμό υπό την επήρεια αλκοόλ

Τι κατήγγειλε η 19χρονη κοπέλα. Ο άνδρας έχει εντοπιστεί και συλληφθεί.

Μια 19χρονη Γερμανίδα, κατήγγειλε 39χρονο Τυνήσιο, ότι το βράδυ της 13/8/2023, ενώ συνδιασκέδαζαν, μπήκε στο αυτοκίνητό του, εκεί ξεκίνησε να την χαϊδεύει, και την οδήγησε στην οικία του, όπου βρίσκονταν ακόμη τρία άτομα.

Κατανάλωσαν αλκοόλ και όπως δηλώνει η 19χρονη, έχασε τις αισθήσεις της και την βίασε.

Ο Τυνήσιος έχει συλληφθεί.

