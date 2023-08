Χαλκιδική

Χαλκιδική: Άνδρας συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση 23χρονης

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησε χθες, Πέμπτη (17/8) η Λιμενική Αρχή Ιερισσού, στη Χαλκιδική καθώς παρενόχλησε σεξουαλικά νεαρή κοπέλα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιμενικής Αρχής, κατόπιν έγκλησης που κατέθεσε 23χρονη, απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ιερισσού προχώρησαν στη σύλληψη 48χρονου ημεδαπού για παράβαση του άρθρου 337 Π.Κ. (Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας).

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιερισσού.



