Αιτωλοακαρνανία

Ναυπακτία: Φωτιά σε σπίτι - Αναζητούν ζευγάρι ηλικιωμένων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εξαπλώθηκε η φωτιά στο σπίτι των ηλικιωμένων.

-



Φωτιά πήρε σπίτι στο οποίο διέμενε ζευγάρι ηλικιωμένων στον Πλάτανο Ναυπακτίας.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία και προσπαθούν να τους εντοπίσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας έχει ηλικία 90 ετών και η γυναίκα 94 έτων. Στο σημείο έχει σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε και περιορίστηκε, λίγο πριν επεκταθεί στο δάσος.

πηγή; nafpaktianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναζωπυρώσεις και άνεμοι έως 8 Μποφόρ

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Καιρός: βοριάδες και αραιές νεφώσεις την Κυριακή