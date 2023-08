Αιτωλοακαρνανία

Ναύπακτος: Νεκρό βρέθηκε το ζευγάρι ηλικιωμένων μετά τη φωτιά στο σπίτι τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στον Πλάτανο Ναυπακτίας. Πού εντοπίστηκαν οι ηλικιωμένοι

-

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων μετά από φωτιά στο σπίτι του, στον Πλάτανο Ναυπακτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άντρας ήταν 90 ετών και η γυναίκα 94 έτων. Στο σημείο έσπευσε αμεσως η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου

Δυο σοροί ηλικιωμένων εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στον Κάτω Πλάτανο #Ναυπακτίας

Επιχειρούν 13 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2023

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε και περιορίστηκε, λίγο πριν επεκταθεί στο δάσος. Δυστυχώς, όμως, η κατάληξη για το ηλικιωμένο ζευγάρι ήταν τραγική.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναζωπυρώσεις και άνεμοι έως 8 Μποφόρ

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Καιρός: βοριάδες και αραιές νεφώσεις την Κυριακή