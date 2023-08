Μύκονος: Η καθαρίστρια… ήταν μακρυχέρα

Κυκλάδες

Η λεία της υπολογίζεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Το χρηματικό ποσό που βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι της.

Δεύτερο… επάγγελμα είχε μια καθαρίστρια στη Μύκονο που συνελήφθη για κλοπές στη Μύκονο. Συγκεκριμένα, η 45χρονη από την Αλβανία, εκμεταλλευόμενη την ιδιότητά της ως καθαρίστρια στο σπίτι και το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας 49χρονου, αφαίρεσε την Παρασκευή από την τσέπη της βερμούδας του 50 ευρώ, ενώ την επόμενη μέρα άρπαξε άλλα 100 ευρώ.

Την ίδια μέρα, τρύπωσε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε μια τουρίστρια και έκλεψε δύο βραχιόλια. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikos.gr, σύμφωνα με την καταγγελία του 49χρονου, εκτιμάται ότι κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τεσσάρων ετών, αφαίρεσε τμηματικά από διάφορους χώρους του σπιτιού του στη Μύκονο, συνολικά 30.000 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήσαν οι αστυνομικοί στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού λειτουργούν εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 17.000 ευρώ.

