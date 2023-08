Κοζάνη

Πτολεμαΐδα: Δύο συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο άτομα συνελήφθησαν για κατοχή χιλιάδων πακέτων τσιγάρων που διακινούνταν παράνομα.

-

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη χθες το πρωί, στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Εορδαίας, 29χρονος αλλοδαπός, για παράβαση νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα, καθώς είχε στην κατοχή του 1.690 πακέτα τσιγάρα για τα οποία δεν είχε καταβάλει τους νόμιμους φόρους.

Συγκεκριμένα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, πραγματοποιήθηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, έλεγχος στον 29χρονο στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.690 πακέτα τσιγάρων και ποσότητα καπνού, βάρους έξι κιλών και 750 γραμμαρίων, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φορολογικοί δασμοί.

Στην ίδια περιοχή, συνελήφθη και ένας 61χρονος αλλοδαπός χθες το μεσημέρι, επίσης για παράβαση νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Συγκεκριμένα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, πραγματοποιήθηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς έλεγχος στον 61χρονο στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.200 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φορολογικοί δασμοί.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες τσιγάρων και καπνού και στις δύο περιπτώσεις θα αποσταλούν στο Τελωνείο Πτολεμαΐδας, ώστε να προσδιοριστούν οι σχετικοί δασμοί, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα φωτιά στην Χαβάη - Απειλεί σπίτια

Σεισμός στη Ρόδο

Φωτιά στην Άνδρο: Μάχη με τις φλόγες στα τέσσερα μέτωπα (εικόνες)