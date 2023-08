Πέλλα

Φωτιά στην Έδεσσα

Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πώς ξέσπασε η φωτιά.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαρόσι Έδεσσας.

Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαρόσι Έδεσσας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2023

