Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ γεμάτο επιβάτες (εικόνες)

Πανικός από φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Χάρη στην ψυχραιμία του οδηγού αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Παρανάλωμα του πυρός έγινε λεωφορείο των ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Σέρρες. Ευτυχώς οι επιβάτες πρόλαβαν και εγκατέλειψαν εγκαίρως το φλεγόμενο όχημα και δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στη 1.30 μετά το μεσημέρι στην μηχανή του λεωφορείου, την ώρα που αυτό βρισκόταν εν κινήσει, έχοντας φτάσει στην περιοχή της Σοφούλας, κοντά στην 'Ασσηρο.

Μόλις ο οδηγός αντιλήφθηκε τι συνέβη ακινητοποίησε το όχημα, επιχειρώντας να σβήσει τη φωτιά με πυροσβεστήρες, ενώ έντρομοι οι περίπου 20 επιβάτες αποβιβάστηκαν.

Στο σημείο κλήθηκαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα που κατάφεραν να την σβήσουν αποσοβώντας την επέκτασή της σε παρακείμενα ξερά χόρτα. Το λεωφορείο υπέστη σημαντικές ζημιές.

