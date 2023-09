Μαγνησία

Βόλος: Ανήλικοι επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 12χρονο... για μια μπλούζα του NBA!

Πως περιγράφει η μητέρα του παιδιού το περιστατικό, με δράστες ανήλικους και θύμα τον 12χρονο, που τρομοκρατήθηκε από τους "νταήδες'

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις φαίνεται ότι έχουν πάρει τα φαινόμενα της οπαδικής βίας αλλά και του εκφοβισμού (bullying) στην πόλη του Βόλου. Μία μόλις μέρες μετά από την επίθεση σε ΑμεΑ με αφορμή τη μπλούζα που φορούσε και αφορούσε στην ομάδα του, την Παρασκευή ένα 12χρονο αγόρι έζησε τον φόβο και τον τρόμο στην πόλη.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα του, το παιδί κατευθυνόταν στο σχολείο του στην περιοχή του Διμηνίου, προκειμένου να παίξει με το ποδήλατό του.

Γύρω στις 19.30 το απόγευμα, κι ενώ βρισκόταν στη διαδρομή από το σπίτι του προς το σχολικό συγκρότημα, δύο νεαροί ηλικίας περίπου 16 ετών, οι οποίοι κινούνταν με μηχανάκι, κάνοντας ελιγμούς, διέκοψαν την πορεία του 12χρονου με σκοπό να του επιτεθούν. Ειδικότερα, τον έβρισαν, του τράβηξαν τη μπλούζα που φορούσε με το λογότυπο της ομάδας μπάσκετ Lakers του NBA και του έσκισαν με μαχαίρι το καπέλο της ίδιας ομάδας.

Στη συνέχεια, εξαπέλυσαν απειλές εναντίον του 12χρονου, πως θα του σπάσουν τα δόντια για να τον τιμωρήσουν. Ευτυχώς, ο μικρός πρόλαβε και εγκατέλειψε το σημείο, επιστρέφοντας σώος και ασφαλής στο σπίτι του.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία και ερευνάται.

Πηγή: TheNewspaper.gr

