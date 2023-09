Δωδεκανήσα

Ρόδος: Γιαγιά καταγγέλλει θείο για ασέλγεια σε βάρος ανιψιών

Σοκάρουν τα όσα καταγγέλθηκαν από μία γυναίκα και τα εγγόνια της.

-

Δύο νέες δικογραφίες με καταγγελλόμενους ημεδαπούς για ασελγείς πράξεις με ανήλικα παιδιά σχημάτισαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και υπέβαλαν αρμοδίως για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.

H πρώτη δικογραφία σχηματίστηκε κατόπιν Εισαγγελικής πραγγελίας για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους, πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων και κατάχρησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας εξετάστηκαν παρουσία ψυχολόγου δύο δίδυμα αδέλφια ηλικίας 7 ετών που διαμένουν σε δημοτικό διαμέρισμα της δυτικής πλευράς του νησιού.

Η έρευνα προκλήθηκε μετά από καταγγελία που υπέβαλε τον Ιούλιο του 2022 η γιαγιά τους εις βάρος του θείου τους. Υποστήριξε ειδικότερα ότι τα ανήλικα παιδιά της εκμυστηρεύτηκαν ότι ο θείος τους επισκεπτόταν την οικία τους και ζητούσε από τα παιδιά να αφαιρέσουν τα ρούχα τους και βάζοντας τους να κάνουν κινήσεις σεξουαλικής πράξης.

Η γιαγιά προχώρησε και παραπέρα ισχυριζόμενη ότι οι πράξεις αυτές εγίνοντο παρουσία της μητέρας τους και της μητρικής γιαγιάς τους.

Σημειώνεται ότι είχε υπάρξει παραγγελία της Εισαγγελέως για την αφαίρεση της επιμέλειάς τους και μεταφέρθηκαν σε ίδρυμα εκτός Ρόδου.

Το κοριτσάκι δεν μίλησε εξεταζόμενο ενώ το αδελφάκι της είπε ότι πράγματι τα όσα είχε πει η γιαγιά του είναι αληθή.

Υποστήριξε μάλιστα ότι ο θείος τραβούσε και φωτογραφίες και τις έβλεπαν όλοι μαζί και γελούσαν.

Εξεταζόμενος ο θείος ωστόσο αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται.

-Επιπλέον σχηματίστηκε μια δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου και κατάχρησης ανηλίκου ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, ένα 6χρονο σήμερα κοριτσάκι εξετάστηκε ομοίως παρουσία ψυχολόγου για να διαπιστωθεί η αλήθεια των όσων είχε αναφέρει στους γονείς της τον Μάρτιο του 2023 για πράξεις ασέλγειας εις βάρος της από τον σύζυγο της γιαγιάς της!

Είπε στους γονείς της ότι την είχε αγγίξει στα γεννητικά της όργανα και ότι είχε παρουσιαστεί γυμνός μπροστά της και της έκανε απρεπείς προτάσεις.

Μάλιστα το παιδί ισχυρίστηκε ότι επιδείκνυε συγκεκριμένη συμπεριφορά και ενώπιον της γιαγιάς της!

Το παιδί εξεταζόμενο απέφυγε να επιβεβαιώσει εκ νέου τα όσα είχε ισχυριστεί ενώ οι καταγγελλόμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα όσα τους αποδίδονται.

Πηγή: dimokratiki.gr

