Φάρσαλα: Πυροβολισμοί σε καφενείο για ένα...τραγούδι

Απίστευτο περιστατικό σε καφενείο. Άνδρας άνοιξε πυρ επειδή δεν του έβαζαν μουσική.

Απίστευτες είναι οι αποκαλύψεις για το σκηνικό με τους πυροβολισμούς και τον τραυματισμό ενός άντρα σε καφενείο χωριού των Φαρσάλων.

Ο 60χρονος περίπου άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εξαπέλυσε πυροβολισμούς τραυματίζοντας έναν 44χρονο σε καφενείο του χωριού Άγιος Κωνσταντίνος των Φαρσάλων, το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χρειαστεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Λάρισας.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, ο δράστης επέμενε να βάλουν τραγούδια στο καφενείο ενώ οι υπόλοιποι θαμώνες παρακολουθούσαν αγώνα ποδοσφαίρου. Αφού τσακώθηκε με υπάλληλο του καφενείου και με θαμώνα διότι δεν του εκαναν το χατίρι, αποχώρησε από το μαγαζί, μετέβη στο σπίτι του άρπαξε το δίκαννο και επέστρεψε με άγριες διαθέσεις, καθώς άρχισε να πυροβολεί προς το τραπέζι που καθόταν πέντε θαμώνες μαζί.

Πέντε περίπου σκάγια καρφώθηκαν στον έναν θαμώνα που την …πλήρωσε καθώς δεν ήταν εκείνος με τον οποίο είχε έρθει προηγουμένως σε λεκτική διαμάχη ο 60χρονος και δεν είχε καμία εμπλοκή στον καυγά.

Ο άτυχος 44χρονος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στην αναφορά της η αστυνομία επισημαίνει τα εξής, για το απίστευτο σκηνικό:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχή των Φαρσάλων, και ειδικότερα στον Άγιο Κωνσταντίνο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων, ένας Έλληνας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ, ο ανωτέρω, ευρισκόμενος με άλλα άτομα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή των Φαρσάλων, ένεκα λεκτικής παρεξήγησης, αποχώρησε από αυτό και επέστρεψε μετά από λίγο, φέροντας κυνηγετικό όπλο, με το οποίο πυροβόλησε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό Έλληνα άνδρα που καθόταν σε άλλο τραπέζι του καταστήματος.

Κατά την αποχώρησή του από το κατάστημα, στον προαύλιο χώρο αυτού, πυροβόλησε μία φορά στον αέρα. Ο παθών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Λάρισας, όπου νοσηλεύεται.

Κατασχέθηκαν το προαναφερόμενο όπλο, το οποίο είχε παραποιημένο, περιέχων δύο φυσίγγια χρησιμοποιημένα, καθώς και κομμάτια φυσιγγίου και δέκα σκάγια.

