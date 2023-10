Μαγνησία

Κακοκαιρία - Βόλος: Γέμισε λύματα ο Ξηριάς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διοχέτευση των λυμάτων στον Ξηριά δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού

-

Λύματα από τον Βιολογικό Καθαρισμό του Βόλου διοχετεύονται στον χείμαρρο του Ξηριά και από εκεί καταλήγουν στον Παγασητικό, όπως κατέγραψαν με drone σήμερα το πρωί οι Ενεργοί Πολίτες, σε μια από τις εξόδους του Βιολογικού.

Σύμφωνα με τον Στ. Λημνιό που βρέθηκε στο σημείο, η διοχέτευση του λύματος δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας του Βιολογικού και θα πρέπει άμεσα η ΔΕΥΑΜΒ να ενημερώσει τους πολίτες του Βόλου για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Όπως τόνισε ο ίδιος, απόδειξη για το γεγονός ότι ο Βιολογικός δεν λειτουργεί και τα λύματα εκτρέπονται στο λιμάνι είναι η εικόνα από το φρεάτιο το οποίο δείχνει πώς τα λύματα οδηγούνται στη θάλασσα από έναν υπόγειο αγωγό σε βάθος 4 μέτρων. Πρόκειται για λύματα που δεν φθάνουν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας επειδή δεν λειτουργούν.

Οι Ενεργοί Πολίτες ζητούν από την απερχόμενη δημοτική αρχή να διασφαλίσει την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Παγασητικού και της δημόσιας υγείας.

πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιοι Ανάργυροι: Επίθεση με γλάστρα σε λεωφορείο - Η μαρτυρία του οδηγού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Τι ώρα θα βγουν τα αποτελέσματα

Σεισμός στην Ιαπωνία: Ισχυρή δόνηση στα νησιά Ιζού