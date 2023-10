Χανιά

Χανιά: σκύλος έπεσε σε πηγάδι 12 μέτρων (βίντεο)

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε για τον απεγκλωβισμό του σκύλου από το πηγάδι.

Ο «Ερμής» είναι σώος και αβλαβής! Ο χαριτωμένος σκύλος βρέθηκε σε βαθύ πηγάδι στην περιοχή του Αγίου Παύλου στα Χανιά.

Ένα τηλεφώνημα στην πυροσβεστική υπηρεσία στα Χανιά προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Ο σκύλος με το όνομα «Ερμής», άγνωστο πώς, έπεσε σε πηγάδι 12 μέτρων στην περιοχή του Αγίου Παύλου.

Τον «Ερμή» απεγκλώβισαν σώο οι πυροσβέστες που κατέβηκαν στον πάτο του πηγαδιού.

Το ευτύχημα ήταν πως το πηγάδι ήταν ξερό και δεν περιείχε νερό.

Σε τέτοια περίπτωση, το όμορφο τετράποδο δεν θα είχε πολλές πιθανότητες να επιζήσει.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί την επιχείρηση διάσωσης του «Ερμή» από τους πυροσβέστες:

