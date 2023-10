Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί έξω από σούπερ μάρκετ στην Ευκαρπία

Συναγερμός σήμανε στη γύρω περιοχή με τους περαστικούς να απομακρύνονται και το κατάστημα να καλεί τις αρχές.

Περίπου στις 18.15 ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης Typosthes.gr το περιστατικό σημειώθηκε στο πάρκινγκ γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ και σύμφωνα με πληροφορίες η υπεύθυνη του καταστήματος κάλεσε άμεσα την αστυνομία, μόλις ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και έπειτα από έρευνα εντοπίστηκαν τρεις κάλυκες.

Η ΕΛ.ΑΣ διενεργεί περαιτέρω έρευνα για το συμβάν.

Πηγή: Typosthes.gr

