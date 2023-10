Ηλεία

Αμαλιάδα: Αυτοκίνητο χτύπησε 10χρονο που έκανε ποδήλατο και τον εγκατέλειψε

Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας κι από εκεί στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση από αυτοκίνητο και εγκατάλειψη 10χρονου, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 16:00 του Σαββάτου, όταν το παιδάκι που έκανε ποδήλατο στην γειτονιά του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου τον εγκατέλειψε και τράπηκε σε φυγή.

Ο 10χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας κι από εκεί στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Έρευνες για το συμβάν διενεργεί η Τροχαία της Ήλιδας.

