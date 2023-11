Μαγνησία

Βόλος: Μαθήτρια έπεσε θύμα τσαντάκια

Tην τσάντα μιας μαθήτριας έκλεψε άγνωστος μέρα μεσημέρι σε περιοχή του Βόλου.

Μαθήτρια έπεσε θύμα κλοπής χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Διμηνίου. Το περιστατικό γνωστοποίησε η ίδια με ανάρτησή της στα social media, αναφέροντας ότι στις δυο περίπου το μεσημέρι, ενώ περπατούσε στον δρόμο ένας άνδρας με δίκυκλο άρπαξε την τσάντα της, στην οποία είχε βιβλία μαθημάτων, πορτοφόλι και προσωπικά αντικείμενα.

Ο άνδρας, ο οποίος επέβαινε σε παπάκι, πλησίασε τη μαθήτρια από πίσω και άρπαξε την τσάντα της. Η μαθήτρια προσπάθησε να τον σταματήσει, αλλά ο άνδρας διέφυγε με ταχύτητα.

Η μαθήτρια απευθύνει έκκληση σε όσους γνωρίζουν κάτι για την τσάντα της να επικοινωνήσουν μαζί της. Στην τσάντα της υπήρχαν μεταξύ άλλων ταυτότητα, δίπλωμα, γυαλιά οράσεως και βιβλία Γυμνασίου και Γλώσσας Λυκείου.

Πηγή: gegonota.news

