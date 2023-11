Αρκαδία

Οδηγός των ΚΤΕΛ έπαθε ανακοπή και το λεωφορείο “κρεμάστηκε” σε γκρεμό (εικόνες)

Η γρήγορη αντίδραση των επιβαινόντων τους «γλίτωσε» τη ζωή.

Τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια δρομολογίου από τα Λουτρά Ηραίας προς την Τρίπολη, στην Αρκαδία.

Στο λεωφορείο επέβαιναν μία επιβάτης και ο οδηγός, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και σταμάτησε το λεωφορείο στην άκρη του δρόμου.

Κατέβηκε κι όταν ανέβηκε πάλι, άναψε τη μηχανή και το λεωφορείο άρχισε να κυλά προς τον γκρεμό.

Ο οδηγός είχε χάσει τις αισθήσεις του, ενώ η επιβάτιδα πρόλαβαν να βγουν έξω από το όχημα, χωρίς να πάθουν το παραμικρό.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως ο 47χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, καθώς υπέστη ανακοπή.

Σε δηλώσεις που έκανε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Αρκαδίας, Γιώργος Κουτσόγιωργας, είπε πως, η τελευταία ιατρική εξέταση που είχε προσκομίσσει στην υπηρεσία του ο οδηγός, ήταν τον περασμένο Ιούνιο και ήταν και από καρδιολόγο.

