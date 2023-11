Αιτωλοακαρνανία

Τροχαίο δυστύχημα στην Ναύπακτο (εικόνες)

Πως έγινε το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή ενός δικυκλιστή.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (16/11) στη Ναύπακτο, με έναν 76χρονο δικυκλιστή να αφήνει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, το δυστύχημα συνέβη κοντά στη Γέφυρα ΣΚΑ στη Ναύπακτο, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα την οποία οδηγούσε ο 76χρονος, με αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής να χάσει τη ζωή του.

