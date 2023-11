Αχαΐα

Εργατικό δυστύχημα στην Αχαΐα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας 50χρονος αλλοδαπός εργάτης έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο.

-

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Άνω Σαλμενίκο Αιγιαλείας, όταν ένας 50χρονος εργάτης καταπλακώθηκε από μεγάλη ποσότητα χώματος, κατά την διάρκεια εργασιών σε χώρο που κατασκευάζεται υδροηλεκτρικό εργοστάσιο.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής (24/11) όταν ο 50χρονος εκτελούσε εργασίες ύδρευσης για λογαριασμό εργολάβου.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική και η Αστυνομία. Ο αλλοδαπός εργάτης απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Εντυπωσιακή η παρέλαση για το “Thanksgiving” (βίντεο)

Δήμητρα Ματσούκα: Αγαπώ τον Πέτρο Κόκκαλη όσο δεν έχω αγαπήσει ποτέ κάποιον (βίντεο)

Μικέλε Μορόνε: Διαγνώστηκα με μια ήπιας μορφής διπολική διαταραχή