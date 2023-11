Λάρισα

Φάρσαλα: Διαρρήκτες εισέβαλαν σε σπίτι και ξήλωσαν ακόμη και τις σωληνώσεις!

Οι δράστες μεταξύ άλλων αφαίρεσαν τον καυστήρα πετρελαίου και τα θερμαντικά σώματα. Η ζημιά για την ιδιοκτήτρια του σπιτιού.

Στιγμές αγωνίας βίωσε μία 53χρονη στα Φάρσαλα, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι της και αφαίρεσαν αντικείμενα αξίας 7.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, άγνωστοι δράστες εισήλθαν σε σπίτι 53χρονης και αφαίρεσαν 1 καυστήρα πετρελαίου μαζί με τον λέβητα, 9 θερμαντικά σώματα, μαζί με τις σωληνώσεις όλου του συστήματος θέρμανσης και άλλα μικροαντικείμενα που υπήρχαν μέσα στο σπίτι.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η αξία των αντικειμένων ανέρχεται στο ποσό των 7.000 ευρώ

