Μεσσηνία - Τροχαίο δυστύχημα: πήγαινε το παιδί της στο σχολείο και σκοτώθηκε

Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε μία μητέρα στη Μεσσηνία.

(εικόνα αρχείου)

Μία γυναίκα 41 ετών έχασε τη ζωή της το πρωί της Παρασκευής σε τροχαίο στη Χώρα Μεσσηνίας, καθώς μετέφερε το παιδί της στο σχολείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά γύρω στις 8:30 το πρωί κοντά στα Ανάκτορα του Νέστορα η 41χρονη από το Κορυφάσιο κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της το οποίο έπεσε σε παρακείμενο χωράφι.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε και το 9χρονο παιδί της, το οποίο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Η 41χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου με το ασθενοφόρο της δομής, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

