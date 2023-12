Λάρισα

Λάρισα: Φανάρι - “Κίνδυνος Θάνατος” κρέμεται από καλώδιο στη μέση χωριού (βίντεο)

Όπως φαίνεται καθαρά, το φανάρι απειλεί ανά πάσα στιγμη΄να πέσει, αφήνοντας κάποιον ανυποψίαστο περαστικό "στον τόπο".

Φανάρι – κίνδυνος θάνατος αιωρείται επικίνδυνα από ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο, στο χωριό Γερακάρι της Λάρισας, στον κεντρικό δρόμο του χωριού, απειλώντας να πέσει ανά πάσα στιγμή πάνω σε διερχόμενο πολίτη προκαλώντας του τον τραυματισμό ή το θάνατο.

Με βίντεό του κάτοικος του χωριού καλεί τους αρμόδιους να σπεύσουν να το επιδιορθώσουν ή τουλάχιστον προς το παρόν να το κατεβάσουν, πριν πέσει και προκαλέσει δυστύχημα, ατύχημα ή ζημιά.

Επιπλέον, όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Αγιάς choraagia.gr , κάτοικοι του χωριού επισήμαναν ότι ο κεντρικός δρόμος έχει μετατραπεί σε «πίστα ράλι», αφού όσοι οδηγοί θέλουν να αποφύγουν τον περιφερειακό και την ελάχιστη καθυστέρηση την οποία αυτός προκαλεί, επιλέγουν να περνούν μέσα από το χωριό με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, οι οποίες ελλείψει φωτεινού σηματοδότη εν λειτουργία γίνονται ακόμα μεγαλύτερες.

“Η Αστυνομία, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγιάς, ας δουν τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να σταματήσουν οι “ραλίστες” οδηγοί να απειλούν τη ζωή μας” τονίζουν, προτείνοντας πως “ίσως μια καλή λύση θα ήταν να μπουν ειδικά σαμαράκια στο οδόστρωμα ή να επαναλειτουργήσουν κανονικά τα φανάρια που ή δε λειτουργούν, ή αναβοσβήνουν πορτοκαλί”.

