Μεσσηνία: Νεκρός μετά από καυγά με την σύζυγο του

Πως συνέβη η τραγωδία με θύμα τον άνδρα, ο οποίος νωρίτερα απειλούσε την γυναίκα του και είχαν έντονη λογομαχία μπροστά στα παιδιά τους.

Τραγωδία συνέβη στην Μεσσηνία, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του μετά από οικογενειακό επεισόδιο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανδρας, αλβανικής καταγωγής, πήγε με απειλητικές διαθέσεις και κρατώντας μία καραμπίνα σε ελαιοπερίβολο, όπου ράβδιζαν η εν διαστάσει σύζυγός του και τα παιδιά τους, καθώς και άλλοι εργάτες.

Αφού λογομάχησαν με τη γυναίκα και πυροβόλησε τουλάχιστον μία φορά στον αέρα, παρενέβησαν τα παιδιά για να τον ηρεμήσουν και τότε αυτός φέρεται να έστρεψε στον εαυτό του το όπλο και να αυτοπυροβολήθηκε.

Ο άνδρας έπεσε νεκρός στο χωράφι και αυτή την ώρα στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Ασφάλειας Καλαμάτας και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας ερευνώντας όλες τις πτυχές τις υπόθεσης, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής για νεκροψία.

