Θεσσαλονίκη - Βία ανηλίκων: 16χρονος κατηγορείται ότι έδειρε συμμαθητή του στις τουαλέτες

Τι αναφέρει η καταγγελία της μητέρας του μαθητή και πώς χειρίστηκαν τον καταγγελλόμενο, ανακριτής και εισαγγελέας.

Στη σύλληψη ενός 16χρονου και της μητέρας του προέβησαν την Παρασκευή αστυνομικοί, μετά από καταγγελία γονέα για ξυλοδαρμό του παιδιού της από τον 16χρονο στις τουαλέτες του σχολείου.

Το γεγονός καταγγέλθηκε ότι συνέβη την Πέμπτη το μεσημέρι σε γυμνάσιο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, στου Χαριλάου.

Ο 16χρονος και η μητέρα του αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, ενώ για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου.

