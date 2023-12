Ηράκλειο

Ηράκλειο - ενδοοικογενειακή βία: Ναυτικός συνελήφθη βγαίνοντας από το πλοίο

Ποιες οι πράξεις που του καταλογίζει η καταγγελία της γυναίκας του και πώς έδρασε η Αστυνομία.

Ναυτικός συνελήφθη μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η γυναίκα κατήγγειλε τον ναυτικό, ο οποίος βρισκόταν σε μπάρκο, για τηλεφωνικές απειλές και ύβρεις εναντίον της και η Αστυνομία σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα cretapost.gr έστειλε σήμα στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ζητώντας, ο ναυτικός να αναζητηθεί κατά τον κατάπλου του πλοίου στο Ηράκλειο το πρωί της Πέμπτης, και να συλληφθεί.

Οι λιμενικοί πράγματι τον περίμεναν στο λιμάνι του Ηρακλείου και τον συνέλαβαν.

