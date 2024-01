Χανιά

Χανιά: Μπαράζ καταλήψεων σε Γυμνάσια και Λύκεια

Οι κινητοποιήσεις γίνονται με αποφάσεις των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Υπό κατάληψη βρίσκονται σήμερα σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Χανιά.

Οι κινητοποιήσεις γίνονται με αποφάσεις των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, που αντιδρούν στο ενδεχόμενο κατάργησης κάποιου λυκείου και της μετατροπής του σε πειραματικό.

Από νωρίς το πρωί γονείς και μαθητές προχώρησαν στο κλείσιμο των σχολείων τους, ζητώντας να βρεθεί λύση και τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψουν την μετατροπή κανενός σχολείου της πόλης σε πειραματικό.

Υπό κατάληψη τελούν το 2ο Γυμνάσιο και Λύκειο Χανίων, το 5ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Χανίων, το 4ο Γυμνάσιο και 3ο Λύκειο Χανίων, το Μουσικό σχολείο, το Γυμνάσιο Σούδας, το ΕΠΑΛ Μουρνιών, το Γυμνάσιο Μουρνιών, το 2ο ΕΠΑΛ, το Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών, το ΓΕΛ Ακρωτηρίου.

Στην πόλη των Χανίων λειτουργεί πειραματικό γυμνάσιο, ωστόσο δεν έχει βρεθεί χώρος για την στέγαση πειραματικού λυκείου.

Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και η εκπαιδευτική κοινότητα τονίζουν ότι δεν είναι αντίθετοι με την ίδρυση και λειτουργία πειραματικού λυκείου, ωστόσο ζητούν να βρεθεί κτίριο για να στεγαστεί το πειραματικό λύκειο, χωρίς να καταργηθεί κάποιο από τα λύκεια της πόλης που σήμερα λειτουργούν.

