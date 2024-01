Μαγνησία

Βόλος - Ταξί: Πελάτης κυνήγησε τον οδηγό με...λοστό, όταν του ζήτησε να πληρώσει την κούρσα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό για τον οδηγό ταξί, που είδε τον πελάτη του να τον κυνηγά με λοστό.

-

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ένας οδηγός ταξί στον Βόλο, αφού έπεσε θύμα ενός πρωτοφανούς περιστατικού για τα δεδομένα της ελληνικής περιφέρειας. Το πρωί της Τετάρτης πήρε ως επιβάτη έναν νεαρό ρομ, ο οποίος του ζήτησε να τον μεταφέρει στη συνοικία της Νεάπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός τσιγγάνος επιβιβάστηκε στη Νέα Ιωνία, στη συνέχεια έκανε στάση σε ένα σπίτι και κατέληξαν στον οικισμό ρομά στον Ξηριά. Όταν ο οδηγός ταξί του είπε το ποσό που του όφειλε για την κούρσα, εκείνος αρνήθηκε, κατέβηκε από το ταξί, πήρε έναν λοστό από ένα φορτηγάκι και ξεκίνησε να τον κυνηγά!

Έντρομος ο επαγγελματίας ταξί δεν ήξερε πας να αντιδράσει και γρήγορα μεταξύ απειλών για την οικογένεια του και τον ίδιο, αποχώρησε για να μην κινδυνεύσει η ζωή του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο TheNewspaper.gr ο πρόεδρος του σωματείου ιδιοκτητών ταξί Βόλου , Δημ. Φιλίππου δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και ειδικά στη περιοχή του Ξηριά όπου διαμένουν Ρομά. Για τον λόγο αυτό οι οδηγοί ταξί θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής πελατών.

Για το περιστατικό κατατέθηκε μήνυση στην Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας.

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Απολύθηκε η “Πάπισσα του Οργασμού” - Ήταν δασκάλα σε δημοτικό σχολείο (βίντεο)

Κακοκαιρία: Η μάχη του “Fast Ferries Andros” με τα κύματα (βίντεο)

Εορτολόγιο - 11 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα