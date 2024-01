Χανιά

Χανιά: Μαθητές πυροβολούσαν με αεροβόλο μέσα από το σχολείο!

Στο στόχαστρο τους σταθμευμένα οχήματα στα οποία προκάλεσαν φθορές. Χειροπέδες σε δυο εξ αυτών και στους γονείς τους.

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά. Τρεις μαθητές σε σχολείο περιοχής του Δήμου Χανίων είχαν στην κατοχή τους ένα αεροβόλο με αμπούλες και σφαιρίδια και πυροβολούσαν για ... πλάκα μέσα από το σχολείο στον δρόμο, βάζοντας στο στόχαστρο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας μεταξύ άλλων και φθορές στα οχήματα.

Μια γυναίκα αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και ενημέρωσε τις Αρχές. Πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν ότι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ συνέλαβαν του δύο από τους τρεις μαθητές που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό καθώς επίσης και τους γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

