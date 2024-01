Πρέβεζα

Πρέβεζα: πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο μέσα στον κόσμο (εικόνες)

Ο άγνωστος μέχρι στιγμής άνδρας, πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο σε περιοχή που έπαιζαν παιδιά.

Ένα ακόμη περιστατικό θανάτωσης ζώου συνέβη αυτή τη φορά στην Πρέβεζα και μάλιστα σε περιοχή που έπαιζαν παιδιά και είχε κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή στην Βαλανιδορράχη Πρέβεζας.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά “άγνωστος” (προς στιγμής) πυροβόλησε και σκότωσε αδέσποτο σκύλο.

Το περιστατικό μάλιστα έγινε κοντά στο γήπεδο που εκείνη την ώρα έκαναν προπόνηση μικρά παιδιά, ενώ σε πολύ μικρή απόσταση υπάρχει και καφενείο που είχε κόσμο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληφορίες, ο νεκρός σκύλος απομακρύνθηκε από το σημείο και βρέθηκε 1,5χλμ μακριά.

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία η οποία συλλέγει στοιχεία για τον εντοπισμό του δράστη ενώ, σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, υπάρχει μάρτυρας του περιστατικού ο οποίος έδωσε σημαντικές πληροφορίες στους Αστυνομικούς.

Να σημειωθεί πως η θανάτωση σκύλου αποτελεί κακούργημα και τιμωρείται με ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα έτη.

