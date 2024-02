Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε σπείρα – Είχαν διαρρήξει ακόμα και εγκαταστάσεις τελωνείου

Δύο εκ των δραστών είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές

Τις 110.000 ευρώ προσεγγίζει η «λεία» εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διέπραττε ληστείες και κλοπές, στη Θεσσαλονίκη.

Ως μέλη της ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί (31, 36 και 39 ετών), δύο εκ των οποίων είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μεταξύ άλλων λήστεψαν δύο επιχειρήσεις στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου κι ένα κοσμηματοπωλείο στην Καλαμαριά, ενώ διέρρηξαν - επίσης - τις εγκαταστάσεις τελωνείου.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες, κατά την αστυνομική έρευνα, τελέστηκαν τους πρώτους τρεις μήνες του 2021.

