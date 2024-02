Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Δεύτερη φωτιά με ανέμους 8 μποφόρ στο νησί

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, απο το νησί και τις ενισχύσεις πυο έφτασαν την νύχτα, ρίχτηκαν στην μάχη με το νέο μέτωπο φωτιάς στην Ζάκυνθο.

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο χωριό Κάτω Γερακαρίο Ζακύνθου.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φθάνουν τα 8 μποφόρ.

Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στην Εξωχώρα

Μετά από ολονύχτια μάχη με τις φλόγες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατάφεραν να θέσουν, τις πρώτες πρωινές ώρες, υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Εξωχώρα της Ζακύνθου και έφθασε στο χωριό Μαριές.

Συνολικά στο μέτωπο επιχείρησαν 50 πυροσβέστες, με 32 οχήματα, δύο εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ζακύνθου, υδροφόρες του Δήμου Ζακύνθου αλλά και ιδιωτικές.

Αργά χθες το βράδυ με ειδικό δρομολόγιο πλοίου, έφθασαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα, δύο μονάδες πεζοπόρα της ΕΜΟΔΕ και ο συντονιστής Πελοποννήσου, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς Δημήτρης Πουρνάρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από την πυρκαγιά κάηκαν πάνω από 100 στρέμματα δασικής έκτασης.

