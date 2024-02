Τρίκαλα

Πατροκτονία με αλυσοπρίονο - Τρίκαλα: Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος

Ο πατροκτόνος έφερε τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σοκάρουν τα νέα στοιχεία. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ

Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που αφορούν το χρονικό του εγκλήματος στα Τρίκαλα. Ο 47χρονος πατροκτόνος ειδοποίησε μόνος του τις αρχές χθες λίγο μετά τις 2 και μισή το μεσημέρι, αναφέροντας ότι έχει σκοτώσει τον πατέρα του. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στην οδό Καρδίτσης, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα με το πτώμα του άτυχου ηλικιωμένου να έχει αποκεφαλιστεί.

Από τη διαδικασία προκύπτει ότι ο πατροκτόνος, επιχείρησε και άλλες τομές στο σώμα του πατέρα του. Συνεπώς αυτό που εξετάζεται και που μένει να διαπιστωθεί είναι αν όντως είχαν περάσει δύο μέρες από την ώρα που ο ίδιος κατέθεσε ότι τον σκότωσε, αλλά και αν τον σκότωσε τελικά με το αλυσοπρίονο ή με κάποιον άλλο τρόπο, και έπειτα επιχείρησε να διαμελίσει το σώμα του θύματος. Φως στον τρόπο του εγκλήματος, αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με το trikalanews.gr

Πατέρας και γιος, μετά τον θάνατο της μητέρας και συζύγου η οποία έφυγε στην ηλικία των 79 ετών τον περασμένο Οκτώβρη και κηδεύτηκε στο Ριζαριό Τρικάλων, είχαν συχνά εντάσεις μεταξύ τους, με τον τελευταίο και μοιραίο διαπληκτισμό να έγινε πριν από δύο μέρες με βάση τα όσα είπε ο ίδιος ο θύτης στις αστυνομικές αρχές.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Τρικάλων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος του 46χρονου πατροκτόνου, ο οποίος φέρεται να διαμέλισε τον πατέρα του με αλυσοπρίονο. Συνελήφθη δυνάμει εντάλματος σύλληψης κ. Ανακριτή Τρικάλων, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η είδηση προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, και το αποτρόπαιο έγκλημα αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι, κατόπιν ειδοποίησης από τον κατηγορούμενο, όταν αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα σε κατάστημα-επιχείρηση στα Τρίκαλα, όπου εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος, καθώς και το πτώμα του 77χρονου πατέρα του, σε κατάσταση που προκάλεσε σοκ στους αστυνομικούς μόλις το αντίκρυσαν.

Ο δράστης έφερε τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Από τον χώρο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα αλυσοπρίονο, είδη ρουχισμού καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, εκ των οποίων το ένα από την κατοχή του κατηγορούμενου. Φως στον τρόπο που συντελέστηκε το έγκλημα αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Τρικάλων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, για ανθρωποκτονία με δόλο, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει εντάλματος σύλληψης κ. Ανακριτή Τρικάλων.

Ειδικότερα, χθες (18-02-2024) το μεσημέρι, κατόπιν ειδοποίησης από τον κατηγορούμενο, αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα σε κατάστημα-επιχείρηση στα Τρίκαλα, όπου εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος, καθώς και πτώμα ημεδαπού άνδρα.

Ο δράστης έφερε τραύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν ένα αλυσοπρίονο, είδη ρουχισμού, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, εκ των οποίων το ένα από την κατοχή του κατηγορούμενου.

